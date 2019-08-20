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Ormanlık alana kenevir ekmişler

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinin Küçük Işıklar Mahallesi'nde narkotik devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ormanlık alanda 740 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ormanlık alana kenevir ekmişler, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinin Küçük Işıklar Mahallesi'nde narkotik devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ormanlık alanda 740 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir ekip narkotik devriye görevi sırasında ilçeye bağlı kırsal Küçük Işıklar Mahallesine gitti. Burada ormanlık alanda araçtan inen askerler, yaya olarak ormanı devriye gezmeye başladı. Ormanlık alanda dişi Hint keneviri bitkisini fark eden jandarmalar 740 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekili halde bulunan Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA
Jandarma, Narkotik, Kenevir, Soma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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