Ormanlık Alana Moloz Döken Traktöre İdari İşlem
54 dakika önce
Kırklareli'nde ormanlık alana kepçeli traktör ile moloz döken şahsa idari yaptırım uygulandı.
Kırklareli
'nde ormanlık alana kepçeli traktör ile moloz döken şahsa idari yaptırım uygulandı.
Kırklareli'nin Vize
İlçesine bağlı Aksicim Köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında M.S. isimli şahsın ormanlık alan içerisinde kepçeli traktör ile moloz döktüğü tespit edildi. Şahsa 5326 sayılı kanunun 41 maddesi gereği idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
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