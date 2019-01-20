Son Dakika Haberleri: Ormanlık Alana Moloz Döken Traktöre İdari İşlem

Ormanlık Alana Moloz Döken Traktöre İdari İşlem

54 dakika önce

Kırklareli'nde ormanlık alana kepçeli traktör ile moloz döken şahsa idari yaptırım uygulandı.

Ormanlık Alana Moloz Döken Traktöre İdari İşlem, System.String[]
Kırklareli'nde ormanlık alana kepçeli traktör ile moloz döken şahsa idari yaptırım uygulandı.

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Aksicim Köyünde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında M.S. isimli şahsın ormanlık alan içerisinde kepçeli traktör ile moloz döktüğü tespit edildi. Şahsa 5326 sayılı kanunun 41 maddesi gereği idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:58 Kaynak: İHA

Jandarma, Vize, Kırklareli, 3. Sayfa
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