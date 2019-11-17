Ormanlık alana uçan otomobil ağaçlara takıldı: 3 yaralı

Kastamonu'dan Sinop'a giderken yoldan çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu. Ağaçlara takılarak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Sinop'un Türkeli ilçesine gitmekte olan Enver Hasanoğlu (40) yönetimindeki 37 DA 710 plakalı otomobil, Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Isırganlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilde sürücü Enver Hasanoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Sabiha Hasanoğlu (31) ve Elif Hasanoğlu (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU