Ormanlık alana uçan otomobil alev aldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, sabah saatlerinde virajı alamayarak ormanlık alana uçan otomobil alev alarak yandı.

Yenice- Gönen Karayolu'nda bu sabah meydana gelen kazada, Gönen ilçesinden Yenice istikametine gitmekte olan bir otomobil Karasuçam Köyü yakınlarında, yol üzerindeki keskin virajı dönemeyerek ormanlık alana uçtu. Sürücüsünün kaza sonrası ilçeye gitmesinin ardından aracın alev alarak yanmasıyla bölgedeki ağaçlar da yanmaya başladı. Yoldan geçen bir köylünün yangını ihbar etmesinin ardından olay yerine 1 arazöz ile intikal eden Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi, yangını çevreye sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yenice İlçe Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturması sürüyor.