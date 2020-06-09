Ormanlık alanda 12 telef olmuş sokak köpeği bulundu - Son Dakika

Ormanlık alanda 12 telef olmuş sokak köpeği bulundu

Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.

Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu. Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesinde 12 köpeğin telef olduğu, 4 köpeğin de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi. Telef olan köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, bitkin haldekiler Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu