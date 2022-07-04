İzmir'de ormanlık alanda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de ormanlık alanda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

04.07.2022 21:14

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda 150 kök Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirleri yetiştirdiği tespit edilen C.S. polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan C.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hint kenevirleri ise imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ormanlık alanda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ormanlık alanda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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