Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda 1560 kök hint keneviri ele geçirildi
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Ormanlık alanda 1560 kök hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devriye görevinde ormanlık alanı kontrol eden jandarma, 1560 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ormanlık alanda 1560 kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devriye görevinde ormanlık alanı kontrol eden jandarma, 1560 kök Hint keneviri ele geçirdi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devriye görevi sırasında, Eğridere Mahallesi Hacı Molla Ömer Mevkisi'ndeki ormanlık alanı kontrol etti. Yaya olarak araziyi dolaşan ekipler, yaklaşık 500 metrekarelik alanda ekili ve bakımları yapılmış 1560 kök Hint keneviri buldu.

Hint kenevirlerini ektikleri belirlenen Ö.Y.(39) ve O.K.(19), gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 el yapımı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

- İzmir

Jandarma, Beydağ, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:10 Kaynak: DHA
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