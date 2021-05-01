Ormanlık alanda 378 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Ormanlık alanda 378 kök Hint keneviri ele geçirildi
01.05.2021 13:20
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda jandarma tarafından yapılan aramada 378 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda jandarma tarafından yapılan aramada 378 kök Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine Yukarı Kepirce Mahallesinde ormanlık alanda Hint Keneviri yetiştirildiği bilgisi geldi. Bu bilgi üzerine harekete geçip ormanlık alana giden jandarma yapılan arama sonucunda fidan dikim sahası içerisinde boyları 5 ile 45 santimetre arasında değişen 378 kök Hint keneviri ele geçirdi. Alanda bulunan kenevir ekipler tarafından sökülerek imha edildi. - HATAY
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