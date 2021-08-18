Ormanlık alanda 519 kök kenevir ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi, Gökçukuru Mevkiinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Ortak yapılan aramada Gökçukuru Mevkiinde boyları 80 santimetre ile 200 santimetre arasında değişen toplam 519 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan Ö.A. (40) isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi. - MANİSA