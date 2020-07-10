Ormanlık alanda araç alev alev yandı - Son Dakika

Ormanlık alanda araç alev alev yandı

Ormanlık alanda araç alev alev yandı Muğla'da seyir halindeki bir araç ormanlık alanda aniden alev alırken, araç sürücüsü kadın yoldan gecen başka sürücü tarafından kurtarıldı Muğla'nın Milas ilçesi Alatepe mevkiinde seyir halinde bir araç aniden yanması sonrası kullanılmaz hale geldi.

Ormanlık alanda araç alev alev yandı

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Muğla'da seyir halindeki bir araç ormanlık alanda aniden alev alırken, araç sürücüsü kadın yoldan gecen başka sürücü tarafından kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Alatepe mevkiinde seyir halinde bir araç aniden yanması sonrası kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Ören Mahallesi Alatepe mevkiinde Pınar Karaman yönetimindeki 48 ACY 08 plakalı araç aniden yanmaya başladı. Bu sırada Bodrum'da Ören üzerinden Akyaka'ya dönüş yapan berber Ali Tiriç, aracın yandığını örünce önce araç içindeki sürücü Pınar karaman'ı dışarı çıkardı. Kadının araçtan uzaklaştırılması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi erdi.

Yanan araçtan zaman zaman patlama sesleri gelirken, Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler Ören mahallesinden yanan aracın bulunduğu Alatepe mevkiine vardığında alev alev yanan araca müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası araç tamamen söndürülürken, araçta büyük hasar oluştu.

Yanan araç içindeki kadın sürücüyü kurtaran Ali Tiriç, "Bodrum'dan Akyaka'ya dönüyordum. Ören'de Cuma namazımı kılacaktım. İçimden bir ses devam etmemi istedi. Alatape mevkiine gelince bir aracın yandığını gördüm. Araç içinde bulunan hamile bir kadın vardı onu kurtardım. Ardından 112Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak itfaiye ekiplerini aradık. Cuma namazını kılamadım ama bir can kurtardığıma inanıyorum" dedi.

Milas, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda araç alev alev yandı - Son Dakika
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