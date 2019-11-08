Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulundu
Son Dakika Güncel Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulundu

Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulundu

7 saat önce

Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulunduADIYAMAN'da, okula giden ve kendisinden haber alınamayan Recep Dündar'ın (12) montu ormanlık alanda bulundu.

Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulundu

ADIYAMAN'da, okula giden ve kendisinden haber alınamayan Recep Dündar'ın (12) montu ormanlık alanda bulundu. AFAD ve polis ekipleri tarafından ormanda aranan küçük çocuk, 4 saat süren çalışmanın ardından 10 kilometre uzaktaki hastanede gezinirken bulunarak ailesine teslim edildi.

Sabah okula gitmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Recep Dündar, akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredekiler, Dündar'ı okuluna yakın ormanlık alanda ağlarken görüldüğünü söyleyince aramalar bu yönde yoğunlaştı. Küçük çocuğun montunun da bulunduğu ormanda AFAD ve polis ekipleri arama-kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucunda Recep Dündar, yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gezinirken polis ekipleri tarafından bulundu. Hastanede kontrolden geçirilen küçük çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Ormanlık alanda aranan kayıp çocuk, hastanede bulundu

Polis, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
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