Ormanlık alanda bin 150 kök kenevir bitkisi bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alan içerisinde bin 150 kök bakımsız halde kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde perşembe günü İsaca ve Büknüş Mahallelerinde JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde asayiş ekiplerince ormanlık arazi içerisinde bin 150 kök bakımsız kenevir bitkisi bulundu. Söz konusu alanda Jandarma OYİT tarafından gerekli delil ve bulgular toplanırken, Çağlak mevkiinde motorlu trafik timi tarafından yapılan kontrolde 35 plakalı bir araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen M.F. (K/21) ve R.T. (E/35)'in esrar kullandığı ve araç içerisinde bulunan evcil köpeklerinin altına ruhsatsız tabanca sakladıkları tespit edildi. Araçta yapılan aramada 8 gram kubar esrar, içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA