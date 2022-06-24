Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı - Son Dakika
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Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı

24.06.2022 16:34
Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda bulunarak koruma altına alınan 2 doğan yavrusu, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda bulunarak koruma altına alınan 2 doğan yavrusu, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak.

Kızıltepe mevkisinde ormanda kesim yapan işçiler tarafından bulunan 2 doğan yavrusu, ilçe merkezine getirildi.

Beslenen doğan yavruları, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Koruma altına alınan kuşlar, bakım süreçlerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı - Son Dakika
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