Ormanlık alanda bulunan 2 doğan yavrusu korumaya alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda bulunarak koruma altına alınan 2 doğan yavrusu, bakım sürecinin ardından doğaya salınacak.
Kızıltepe mevkisinde ormanda kesim yapan işçiler tarafından bulunan 2 doğan yavrusu, ilçe merkezine getirildi.
Beslenen doğan yavruları, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Koruma altına alınan kuşlar, bakım süreçlerinin ardından doğal ortamlarına bırakılacak.
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