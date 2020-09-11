ADIYAMAN Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı - Son Dakika

Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı
ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Çemberlitaş köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:34 - Kaynak: DHA
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