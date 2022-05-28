Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

28.05.2022 21:18
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Vatandaşlar, dün akşam saatlerinde aynı bölgede yangın çıktığını, mahallelinin kendi imkanlarıyla söndürdüğünü belirterek madde bağımlılarının mekanı haline gelen bölgede tedbir alınmasını istediler.

Türk beleni mevki İmam Hatip Lisesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Büyümeden söndürülen yangında 100 metrekare alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıktığı bölgenin yakınlarında dün akşam saatlerinde de yangın çıktığı, yangının mahalle sakinlerinin kovalar ve yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucunda söndürüldüğü bildirildi. - ANTALYA

Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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