Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

16.06.2022 17:58
Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sabırlı Mahallesi Emirler Sokak'taki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını bölgedeki eve sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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