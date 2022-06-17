Edinilen bilgiye göre, Sabırlı Mahallesi Emirler Sokak'taki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını bölgedeki eve sıçramadan söndürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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