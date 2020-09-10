Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.