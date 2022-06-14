Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti

14.06.2022 17:30
Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını meydana geldi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını meydana geldi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Kızılcakese köyünde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekipleri harekete geçirdi. Kızılcakese köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye hareket etti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangın büyümeden kontrol alarak soğutma çalışması yaptı. - ZONGULDAK

Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti
Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti - Son Dakika

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