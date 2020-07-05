Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü
Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü KONYA'nın Taşkent ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü
KONYA'nın Taşkent ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Messeni mevkisinde çıktı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye yangın helikopteri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmaması için yangına birçok noktadan müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
BAŞKANDAN YARDIM ÇAĞRISI
Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, sosyal medya hesabından vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Allah'ım sen koru. Taşkent Messeni bölgemizde büyük yangın var. İmkanları olanları kazma kürek ve ekipmanla beraber gelmenizi bekliyoruz" dedi.
'KONTROL ALTINA ALDIK'
Başkan Osman Arı yangının kontrol altına alındığını belirterek, 'Yangın Messeni bölgemizde çıktı. 2 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü. 1 yangın söndürme helikopterimiz ve çok sayıda personelimiz ile yangına hemen müdahale ettik. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 03:13 Kaynak: DHA
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