Ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü
1 saat önce
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm çam ağacı zarar gördü.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
'te ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm çam ağacı zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt
ilçesi Küre
sapağı mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine 3 arasöz, 1 su tankeri Söğüt Belediyesi'ne ait itfaiye ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm çam ağacı zarar görürken, olayla ilgili inceleme ve araştırmalar sürüyor. - BİLECİK
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