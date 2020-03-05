Ormanlık alanda çıkan yangını itfaiye ağaçlara sıçramadan söndürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormanlık alanda çıkan yangını itfaiye ağaçlara sıçramadan söndürdü - Son Dakika

Ormanlık alanda çıkan yangını itfaiye ağaçlara sıçramadan söndürdü

6 saat önce

Aksaray'da ormanlık alanda çıkan ot yangınında bölgede bulunan ağaçlar yükselen alevlerden son anda kurtarıldı.

Ormanlık alanda çıkan yangını itfaiye ağaçlara sıçramadan söndürdü, System.String[]

Aksaray'da ormanlık alanda çıkan ot yangınında bölgede bulunan ağaçlar yükselen alevlerden son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kireçlik mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayılırken, bölgede bulunan onlarca ağaç alevlerden son anda kurtarıldı. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevler ağaçlara da sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yarım saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

(İHA)

Aksaray, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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