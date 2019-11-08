Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda çürümeye başlamış ceset bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çürümeye başlamış ceset bulundu

Ormanlık alanda çürümeye başlamış ceset bulundu

7 saat önce

Adıyaman'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu.

Ormanlık alanda çürümeye başlamış ceset bulundu, System.String[]

Adıyaman'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlamış erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 3 haftalık olduğu tahmin edilen erkek cesedinden etrafa yayılan kokulardan dolayı köylülerde cesedin yanına yaklaşamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yüzlerine maske takarak cesede yaklaşa bildi. Ağaca iple asılı olarak bulunan erkek cesedi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset torbasına konuldu. 65-70 Yaşlarında olduğu belirlenen ve çürümeye yüz tutan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından ölen kişinin kimlik tespiti yapılacak.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
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