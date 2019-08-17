Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda Hint kenevirleri yetiştirmişler
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Ormanlık alanda Hint kenevirleri yetiştirmişler

24 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık bölgede, uyuşturucu madde imal etmek üzere 10 ayrı alana ekilmiş 1039 kök Hint keneviri, jandarmanın çalışmasıyla ele geçirildi.

Ormanlık alanda Hint kenevirleri yetiştirmişler, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık bölgede, uyuşturucu madde imal etmek üzere 10 ayrı alana ekilmiş 1039 kök Hint keneviri, jandarmanın çalışmasıyla ele geçirildi.
Kırsal Ovakent Mahallesi Sulukaya Mevkii'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini öğrenen jandarma ekipleri, dün öğle saatlerinde harekete geçti. Ormanlık bölgeyi drone ile araştıran jandarma ekipleri, 10 ayrı noktada 1039 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucu madde imal etmek üzere ekilen hint kenevirleri, imha edilmek üzere söküldü. Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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