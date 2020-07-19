Ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu kişilerin, jandarmayı fark etmeyip kazıya devam etmesi kameralara yansıdı.

Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Turan Mahallesi Ballıkaya mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişiler bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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