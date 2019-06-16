Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda kaçak ağaç kesen şahıs gözaltına alındı
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Ormanlık alanda kaçak ağaç kesen şahıs gözaltına alındı

24 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde ormanlık alanda kaçak olarak meşe ağacı kesen şahıs gözaltına alındı.

Ormanlık alanda kaçak ağaç kesen şahıs gözaltına alındı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde ormanlık alanda kaçak olarak meşe ağacı kesen şahıs gözaltına alındı.

Midyat ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak olarak meşe ağacı tespit edilen H.A., gözaltına alındı. Kaçak kesilen odunlara el konulurken H.A. hakkında tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Çayırlı, Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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