Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı

13.05.2022 23:49

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı Samsun'da ormanlık alanda define aramak için kaçak olarak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı

SAMSUN - Samsun'da ormanlık alanda define aramak için kaçak olarak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda define aramak için kaçak olarak kazı yaptığı ileri sürülen R.Y.'yi yakalanarak gözaltına aldı. R.Y.'nin iskele sistemi kurup iki katlı yaklaşık 7 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde alanda kazı çalışması yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar ile çok sayıda kazı malzemesi ile 300 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. R.Y.'nin yazlık evinin bahçesinden kazı yaptığı ormanlık alana 300 metre elektrik hattı çektiği tespit edimdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı

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Kaçak Kazı, Jandarma, Samsun, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanlık alanda kaçak kazı yapan şahıs jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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