Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Fethiye'ye tatile gelen Mehmet Mert
Kılıç, Bekir Erdoğan
, Cem Nuri Yıldız
, Arda Yağız Genç
, Kayaköy
Mahallesi Af Kule manastırına doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan 4 tatilci 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik JAK timi yönlendirildi. Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 4 kişiyi buldu. Tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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