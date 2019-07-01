Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
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Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Fethiye'ye tatile gelen Mehmet Mert Kılıç, Bekir Erdoğan, Cem Nuri Yıldız, Arda Yağız Genç, Kayaköy Mahallesi Af Kule manastırına doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan 4 tatilci 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik JAK timi yönlendirildi. Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 4 kişiyi buldu. Tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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