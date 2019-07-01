Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
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Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK bulduMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından bulundu.
Fethiye'ye tatile gelen Mehmet Mert
Kılıç, Bekir Erdoğan
, Cem Nuri Yıldız
, Arda Yağız Genç
, Kayaköy
Mahallesi Af Kule manastırına doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan 4 tatilci 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik JAK timi yönlendirildi. Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 4 kişiyi buldu. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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