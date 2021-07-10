Üye Girişi
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde - Son Dakika

Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde

10.07.2021 15:49
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde de devam ediyor. Emine'nin kaybolduğu bölgeye yakın Sarıçiçek göletinde Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama timlerinin çalışmaları da sonuç vermedi.

İlçeye bağlı Sarıçiçek Dağı'nda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan yabancı uyruklu 17 yaşındaki down sendromlu Emine Dandal (17) 5 gün önce annesi su doldurduğu sırada bir anda ortadan kayboldu. Kızının 'Anne' diye bağırdığını duyan anne Ayush Dandal, geri döndüğünde kızını göremeyince etrafta aramaya başladı. Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için koşarak aşağıda bulunan Sarıçiçek gölünün kenarında piknik yapan bir aileden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ile KARDOFF ekipleri seferber edilmişti.

3 gün boyunca Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nın Labrador cinsi Taç isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği aramaların beşinci gününde ise aramalar Sarıçiçek göletinde devam etti. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama timleri tarafından yapılan çalışmalarında sonuç vermediği aramalarda karadan da Jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda aramalarını sürdürüyor.

"Kaçırılma ihtimali de değerlendiriliyor"

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri down sendromlu Emine'nin kaybolduğu gün beyaz renkli Toros model bir aracın bölgeden iki kez geçtiği bilgisine ulaşması üzerine, soruşturmasını derinleştirerek kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor.

Gözü yaşlı anne umutlu bekleyişini sürdürüyor

5 gündür kayıp kızından umutla gelecek mutlu haberi gözü yaşlı bir şekilde bekleyen anne Ayush Dandal, "Herkes arıyor. Havadan karadan arıyorlar. Bugün gölde arama yapılıyor. Bir haber alamıyorum. Herkesten, Türkiye'den Allah razı olsun. Şimdiye kimse hatırımı kırmadı. 2 bidon suya gittim, keşke gitmeseydim. Burada çadırda yatardı. Kızımın ölüsü ya da dirisinin bulunmasını istiyorum. 3 çocuğum bir yana o bir yana. Kardeşleri ve dayıları yanında da o çok seviliyordu" dedi.

"6 yıldır eşimden de haber alamıyorum"

Suriye'de çıkan iç çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Dandal ailesi yaklaşık 7 yıldır Karabük'te çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor. İlk başlarda eşi ve çocukları ile çalıştıklarını anlatan Ayush Dandal, eşinin babasının öldüğü için Suriye'ye gittiğini ve kendisinden 6 yıldır hiç haber alamadıklarını da söyledi.

Cenaze işlerini halletmek için Suriye'ye gittikten sonra sadece 2 kez telefonla görüştüklerini ve ondan sonra bir daha haber alamadıklarını da ifade eden acılı anne kızının kaybolmasıyla ikinci kez hayatının şokunu yaşadı. - KARABÜK

Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde

Safranbolu, Hisarcık, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi 16:04 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun 15:47 Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun
Of'lu kazazede 15 bin dolarının peşine düştü! Kan kaybı yaşayan adam ambulansa binmemek için direndi 15:13 Of'lu kazazede 15 bin dolarının peşine düştü! Kan kaybı yaşayan adam ambulansa binmemek için direndi Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Baraj göletinde yürek burkan baba oğul ölümü! 8 yaşındaki çocuk ve babası boğularak hayatını keybetti 14:42 Baraj göletinde yürek burkan baba oğul ölümü! 8 yaşındaki çocuk ve babası boğularak hayatını keybetti
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor 13:57 Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı 13:43 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı

Son Dakika Haberleri
16:06 İş başa düştü! Belediye Başkanı otobüs şoförlüğü yapmaya başladı
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'de sakal olan Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
15:08 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
15:00 Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti
14:48 Brezilyalı Neymar, Arjantin maçı öncesi Messi destekçilerine küfretti
14:20 EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı
14:17 Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste
İş başa düştü! Belediye Başkanı otobüs şoförlüğü yapmaya başladı İş başa düştü! Belediye Başkanı otobüs şoförlüğü yapmaya başladı         
16:07
Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı         
16:01
Down sendromlu çocuk viyadüğe çıktı, yürekler ağza geldi! Olay saniye saniye kaydedildi Down sendromlu çocuk viyadüğe çıktı, yürekler ağza geldi! Olay saniye saniye kaydedildi         
15:49
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu         
15:43
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
14:13
İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor         
13:47
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar         
12:11
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 16:13:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları 5. gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement