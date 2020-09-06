Ormanlık alanda kaybolan genci arama çalışmaları 2'nci gününde de devam ediyor - Son Dakika

BURSA'da 7 gündür kayıp olan Salih Geçgel'i (27) dün başlayıp ara verilen arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde ormanlık alanda yeniden başladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde oturan Salih Geçgel, pazartesi günü evden çıktı. Geçgel'den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Geçgel'in en son evinden 10 kilometre uzakta bulunan Ovaakça Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Mahalleliyle görüşen polis, Geçgel'in sürekli yürüyerek, buraya geldiğini, kahvede oturup çay içtiğini ve daha sonra ormanlık alana girdiğini öğrendi. Ekipler bunun üzerine durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirdi.