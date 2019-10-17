Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu

Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mantar toplamaya ormana giden 47 yaşıdaki kadın 4 saat sonra AFAD ekiplerince bulundu.

Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde mantar toplamaya ormana giden 47 yaşıdaki kadın 4 saat sonra AFAD ekiplerince bulundu.


Olay, Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte mantar toplamaya ormana giden 47 yaşındaki Sevil Gündoğar, ormanlık alanda kayboldu. Mantar toplarken eşinin kaybolduğunu fark eden Mehmet Gündoğar, yakınlarını ve jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 4 saat süren yoğun çalışması sonrasında Sevil Gündoğar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.


Öte yandan, eşin bulunduğunu öğrenen Mehmet Gündoğar ve yakınlarının mutlulukları gözlerinden okundu. - SAKARYA

Taraklı, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk yeni sezonda Zemheri dizisinde rol alacak
Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]