Ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu - Son Dakika

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Ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu
7 saat önce
BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde dün ormanlık alanda kaybolan 88 yaşındaki alzheimer hastası Meliha Cantürk, evinden çıktıktan 25 saat sonra jandarma tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu.
BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde dün ormanlık alanda kaybolan 88 yaşındaki alzheimer hastası Meliha Cantürk, evinden çıktıktan 25 saat sonra jandarma tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu.Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi Çorakdiller köyünde yaşayan Meliha Cantürk dün saat 10.00 sıralarında gezmek için evinden çıktı. Alzheimer hastası olan kadın geri dönmeyince, yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi tarafından yaşlı kadının kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarmanın arama çalışmasına köyde yaşayan vatandaşlar da destek verdi. Yaşlı kadın, bugün saat 11.00'da, Kadılar Köyü Tokatlı Değirmeni mevkiinde jandarma tarafından bulundu. Jandarma ekipleri yorgun düşmüş haldeki kadına su ikram etti. Dere yatağında oturur halde bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından sedye ile taşınarak ormanlık alandan çıkarıldı. Bölgede bulunan 112 Acil ekibinin sağlık kontrolü yaptığı kadın daha sonra ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:12 Kaynak: DHA
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