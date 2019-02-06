Ormanlık Alanda Kaybolan Zihinsel Engelli Şahıs Sağ Bulundu
1 saat önce
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli şahıs, AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Afyonkarahisar
'da ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli şahıs, AFAD
ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
Afyonkarahisar'ın Dinar
ilçesine bağlı Yapağılı köyünde ikamet eden, zihinsel engelli ve psikolojik tedavi gören şahıs önceki gün öğle saatlerinde Yapağılı köyü kuzeyinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda kayboldu. İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan arama ekipleri, İl AFAD iz takip köpekleri ve vatandaşlarla birlikte yapılan arama neticesinde, kayıp şahsın aynı gün gece yarısı sağlık durumu iyi olarak bulunduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
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