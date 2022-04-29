Ormanlık alanda kayboldular, jandarma dronla buldu - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından dron ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde hayvancılık ile uğraşan bir vatandaşa ait 42 adet keçi akşam saatlerinde ormanlık alanda kayboldu. Hayvanlarını bulamayan vatandaşın ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler çalışma başlattı. Dron ile havadan arama yapan ekipler küçükbaş hayvanları Çamdibi köyünün 6 kilometre kuzeyinde Yaylalı köyü ormanlık alanında olduğunu tespit etti. Tespit edilen noktaya yaya olarak ulaşan ekipler küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti. - TOKAT