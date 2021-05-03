Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı - Son Dakika

Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı

03.05.2021 20:49
Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı, System.String[]

ANTALYA'da ormanlık alanda ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Gökhan A. kendini yaktı.

ANTALYA'da ormanlık alanda ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Gökhan A. kendini yaktı. Alevler ağaçlıklı alana sıçrarken Gökhan A.'nın feryatları üzerine çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Gökhan A., hastaneye kaldırılırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, saat 18.00 sularında Muratpaşa ilçesi Lara sahili karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle problemler yaşayan Gökhan A. motosikletiyle ormanlık alan önüne geldi. Sık ağaçların arasında doğru giden Gökhan A., burada henüz belirlenemeyen bir şekilde kendisini yaktı. Alevler büyüyerek ağaçlara sıçrayınca çevredekiler yangın olduğunu düşünerek yangın söndürme tüpleri ile bölgeye gitti. Bu sırada Gökhan A.'nın yardım çığlıklarıyla alevler içinde koştuğunu görüldü. Yanan Gökhan A.'ya müdahale edenler bir yandan da 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak haber verdi.

Olaya müdahale eden çevre sakinleri Gökhan A.'nın yanan kıyafetlerini üzerinden çıkartarak, müdahalede bulundu. Gelen ambulansa alınan ağır yaraalı Gökhan A.'nın polise güçlükle verdiği ilk ifadesinde ailevi problemleri olduğunu söylediği öğrenildi. Gökhan A. tedavi için yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Yanan ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Gökhan A.'ya müdahale eden kişilerden Batuhan Kostik, "Yanan bir vatandaş vardı. Bizde görünce yardım ettik. Nasıl olduğunu görmedik sadece yanmış halini gördük. Ambulansı ve itfaiyeyi arayıp yardım istedik. Bilinci açıktı umarım yaşar" dedi.Olayı görenlerden Sinem Kostik, "Kardeşim bir ses duyduğu için hemen geldik. Yanıyordu. O sırada ambulans ve itfaiyeyi aradık. Elimizden geldiğince müdahale ettik. Ancak çok kötü durumdaydı. Tanımıyorum, sadece ses duyduğumuz için geldik. İnşallah iyileşir" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı
Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanlık alanda kendisini yaktı, ağır yaralandı - Son Dakika


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