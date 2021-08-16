Ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştiren 4 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Bengü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında teknik araçlarla izleme yaparken Y.Ç., H.A., M.K. ve A.K.'nin ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Söz konusu kenevirin ekili olduğu alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri ekili 143 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.Ç., H.A., M.K. ve A.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN