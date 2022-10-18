Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi

18.10.2022 13:22
Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, 173 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, 173 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alaşehir'in Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği istihbaratı alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama yaptı. Yapılan aramalarda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ekimi yapılmış 173 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sökülen kenevirlere imha edilmek üzere el konuldu.

Kenevirleri eken kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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