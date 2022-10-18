Alaşehir'in Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği istihbaratı alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama yaptı. Yapılan aramalarda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ekimi yapılmış 173 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sökülen kenevirlere imha edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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