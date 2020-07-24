Ormanlık alanda kenevir tacirliğine jandarma engeli - Son Dakika

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 127 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Eğreltidüzü Ormanlık Mevki'i ile Nusretiye Mahallesi tren yolu mevki'inde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından belirlenen iki bölgede operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bölgede dikili halde 127 kök kenevir ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kenevirleri eken şahısları tespit edebilmesi için çalışma başlattı. - KOCAELİ