Ormanlık alanda kenevir yetiştiren 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 152 kök kenevir ise imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çerçioğlu köyündeki ormanlık alanda, H.E ve A.E.'nin yasa dışı ekim yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda, boyları 50 ile 150 santim arasında değişen 152 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilmek üzere toplanırken, jandarma, olayla ilgili gözaltına aldığı 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.