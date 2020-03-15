Ormanlık alanda kurtarma ekipleri tarafından yarı baygın şekilde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda kurtarma ekipleri tarafından yarı baygın şekilde bulundu - Son Dakika

Ormanlık alanda kurtarma ekipleri tarafından yarı baygın şekilde bulundu

31 dakika önce

Denizli'de ailesiyle tartıştıktan sonra iddialara göre antidepresan hap içip ardından gittiği ormanlık alanda fenalaşan gencin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Ormanlık alanda kurtarma ekipleri tarafından yarı baygın şekilde bulundu, System.String[]

Denizli'de ailesiyle tartıştıktan sonra iddialara göre antidepresan hap içip ardından gittiği ormanlık alanda fenalaşan gencin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Ekipler genci yattığı yerde yarı baygın halde buldu.


Edinilen bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde Buldan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Melih E. isimli genç, ailesiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrası antidepresan hap alarak Süleymanlı mevkiinde ormanlık alana giden genç adam, orada fenalaşarak bayıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Trac ve İHH arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmaları kısa sürede tamamlayan arama kurtarma ekipleri, Melih E.'yi ormanlık alanda yarı baygın halde buldu. Ailesi tartıştıktan sonra antidepresan ilaç alarak ormanlık alana gittiği öğrenilen Melih E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.


Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Süleymanlı, Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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