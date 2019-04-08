Son Dakika Haberleri: Ormanlık Alanda Mahsur Kalan İneği Kuşadası Akut Ekibi Kurtardı

Ormanlık Alanda Mahsur Kalan İneği Kuşadası Akut Ekibi Kurtardı

1 saat önce

Söke'de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Ormanlık Alanda Mahsur Kalan İneği Kuşadası Akut Ekibi Kurtardı, System.String[]
Söke'de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Söke'ye bağlı Bağarası Çalışlı Köyü'nde bir inek ormanlık alanda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği kurtaramayan köylülerin yardım çağrısına Kuşadası AKUT ekibinden cevap geldi. 8 gönüllüsü ile Kuşadası'ndan Çalışlı Köyü'ne giden AKUT ekipleri, mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:24 Kaynak: İHA

Söke, Kuşadası, 3. Sayfa
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