Ormanlık Alanda Mahsur Kalan İneği Kuşadası Akut Ekibi Kurtardı
1 saat önce
Söke'de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.
Söke
'de mahsur kalan bir inek, AKUT Kuşadası
ekibinin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Söke'ye bağlı Bağarası
Çalışlı Köyü'nde bir inek ormanlık alanda mahsur kaldı. Tüm girişimlere rağmen ineği kurtaramayan köylülerin yardım çağrısına Kuşadası AKUT ekibinden cevap geldi. 8 gönüllüsü ile Kuşadası'ndan Çalışlı Köyü'ne giden AKUT ekipleri, mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:24 Kaynak: İHA
Anne İnek, Ölen Yavrusunun Peşinden Kilometrelerce Yürüdü
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti