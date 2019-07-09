Ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu
46 dakika önce
ANTALYA'da Selami Ç. (41), ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
ANTALYA'da Selami Ç. (41), ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu. Tabancayla intihar ettiği değerlendiren Selami Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Olay, sabah erken saatlerde Kepez
ilçesi Masadağı'nda meydan geldi. Ormanlık alanda park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis, bir kişinin otomobilde kanlar içinde yattığını gördü. Selami Ç. olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi.
Tabancayla intihar ettiği değerlendirilen Selami Ç'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
- Antalya
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