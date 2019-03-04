Son Dakika Haberleri: Ormanlık Alanda Poşetler İçinde 6 Kedi Ölüsü Bulundu

Ormanlık Alanda Poşetler İçinde 6 Kedi Ölüsü Bulundu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu.

Ormanlık Alanda Poşetler İçinde 6 Kedi Ölüsü Bulundu, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.

Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yürüyüş yapanlar, bir çöp poşeti içinde ağaç dibine bırakılmış kedi ölüleri olduğunu gördü, cep telefonlarıyla, görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. Ardından da durumu polise ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetler içindeki, zehirlendikten sonra ormanlık alana atıldığı sanılan toplam 6 kedi ölüsünü incelenmek üzere götürürken, polis de soruşturma başlattı. Çevrede başka kedi ölüsü olup olmadığı araştırılırken, hayvanseverler ve hayvanları koruma dernekleri duruma tepki gösterdi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:39 Kaynak: DHA

Sevindik, Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor

Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanlık Alanda Poşetler İçinde 6 Kedi Ölüsü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]