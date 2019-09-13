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Ormanlık alanda saklanırken yakalandılar

13 dakika önce

Ormanlık alanda saklanırken yakalandılar Organizatörler botu şişirirken yakalandıBALIKESİR - Balıkesir Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 48 Afgan uyruklu göçmen ve botu şişirmeye çalışan 3 organizatörü suçüstü yakalandı.

Ormanlık alanda saklanırken yakalandılar

Organizatörler botu şişirirken yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 48 Afgan uyruklu göçmen ve botu şişirmeye çalışan 3 organizatörü suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan bölge kontrollerde, Bedavut Tekev bölgesinde ormanlık alan içerisinde saklanan 19'u çocuk toplamda 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmen grubu yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada deniz kenarında botu şişirmeye çalışan üç organizatörde suçüstü yakalandı. Benzer suçlardan sabıka kaydı olan Serhat Deniz ile Muhammed Hüseyini ve Amanulkah Serveri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ormanlık alanda saklanırken yakalandılar

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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