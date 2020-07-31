Ormanlık alanda silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile R.G. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada R.G. boynundan, tartıştığı kişi ise elinden silahla yaralandı.

Olay, 18.30 sıralarında Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile R.G. arasında ormanlık alanda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. Tartışma sırasında kavga eden kişilerden birinin elinde bulunan silah, arbede sırasında iki el ateş aldı. R.G. boynundan ağır şekilde yaralanırken, tartıştığı kişi de elinden hafif şekilde yaralandı. R.G., olay yerinde bulunan yakınlarının yardımı ile ismi öğrenilemeyen kişi ise kendi otomobiliyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralanan iki kişi tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.