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Ormanlık alanda yangın çıktı, 3 saatte kontrol altına alındı

8 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda yangın çıktı, 3 saatte kontrol altına alındı, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçede Keban Baraj Gölü'nün karşı kıyısında Karpit Köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenlerin bildirmesi ile bölgeye ekipler gönderildi. Ekiplerin 3 saatlik mücadelesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangında ormanlık alanda bazı yerlerin zarar gördüğü belirtildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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