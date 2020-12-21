Ormanlık alanda yaralandı, imdadına UMKE yetişti - Son Dakika

Ormanlık alanda yaralandı, imdadına UMKE yetişti
21.12.2020 13:03
Bartın'da ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken yaralanan vatandaşın imdadına UMKE ekipleri yetişti.
Bartın'da ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken yaralanan vatandaşın imdadına UMKE ekipleri yetişti.
Bartın merkeze bağlı Akağaç köyünün ormanlık bölgesinde ağaç kesen Mevlüt Yenice (60) ağaç dalının çarpması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık arazide yaralı Yenice'nin bulunduğu alana ekipler 4x4 araçlarla ulaştı.
İlk tedavisi UMKE ekiplerince olay yerinde yapılan Yenice arazi taşıtlarıyla ormanlık alandan çıkarıldıktan sonra 112 ambulansı ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BARTIN
Son Dakika Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca 31 maç ceza aldı Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü