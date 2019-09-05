Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı

2 saat önce

Kütahya'da bir vatandaş tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı.

Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı, System.String[]

Kütahya'da bir vatandaş tarafından ormanlık alanda yaralı bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı.


İsminin açıklanması istemeyen bir kişi, yürüyüş yaptığı sırada ormanlık alanda yaralı bir kızıl tilki ile karşılaştı.


Vatandaş, tilkiyi aracıyla Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne getirdi.


Sol ön bacağında yarası olan tilki, daha kapsamlı bir tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.


Yetkililer, tilkinin tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildiler. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivrisineklerin ısırdığı vatandaş, yaraları sebebiyle evinden çıkamıyor
Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu: Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:04:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan kızıl tilki tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]