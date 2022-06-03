Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar

03.06.2022 17:39
Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar

Manisa'da ormanlık alan içerisinde saksılarda yetiştirdikleri kenevir bitkilerini sularken jandarmaya yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'da ormanlık alan içerisinde saksılarda yetiştirdikleri kenevir bitkilerini sularken jandarmaya yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi Pınarlıkır mevkiinde ormanlık alan içerisine bugün saat 15.00 sıralarında yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri söz konusu bölgede S.G. ve N.C.N. isimli şahısları saksılar içindeki kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakalandı. Her iki şahıs da suçlarını kabul ederken jandarma tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, saksılar içine ekilmiş boyları 30-50 santimetre arasında değişen toplam 45 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma tarafından olay hakkında Manisa Müracaat Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslar alınan kan ve idrar örnekleri ile ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Saksıda Hint keneviri yetiştirdi Saksıda Hint keneviri yetiştirdi Geleceğin şampiyon güreşçileri mindere ilk adımını attı Geleceğin şampiyon güreşçileri mindere ilk adımını attı
Kaynak: İHA

Yunusemre, Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanlık alanda yasadışı ekilen kenevirleri sularken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement